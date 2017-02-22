"Фенербахче" - "Краснодар": прогноз на матч 22.02.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/16 Лиги Европы "Фенербахче" - "Краснодар" 22 февраля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

Турецкий "Фенербахче" принимает на поле своего стадиона российский "Улкер - Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле российский "Краснодар" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок начнется в 20:00 мск.

"Фенербахче" - "Краснодар" 22 февраля 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию матча "Фенербахче" - "Краснодар" 22 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом сражения онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:50 мск.

"Фенербахче" - "Краснодар". Смотреть онлайн 22.02.2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Фенербахче" - "Краснодар" 22 февраля 2017: перед матчем 1/16 финала Лиги чемпионов

В преддверии ответного матча "Фенербахче" - "Краснодар" 1/16 финала Лиги Европы, подопечные Игоря Шалимова активно занимались подготовкой на своей тренировочной ужшкммт базе. По словам наставника российского клуба, больше всего его волнует отсутствие серьезной игровой практики. По его словам, именно это стало причиной "проседания" клуба во втором тайме первого матча в Краснодаре. Тем не менее, россияне намерены собраться и сделать все возможное для выхода в 1/8 финала еврокубкового турнира.

Напомним, что в первом матче в Краснодаре российский клуб одержал победу с минимальным счетом.

"Краснодар" - "Фенербахче" 1:0 ВИДЕО голов

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций в преддверии матча в Стамбуле выразили уверенность в том, что во время поединка будут приняты все необходимые меры безопасности.

"Как и в случае со всеми матчами, мы уверены, что все необходимые меры безопасности будут приняты хозяином клуба, местной полицией и местными властями для обеспечения безопасности игроков, официальных лиц и зрителей на этом матче", — приводит "Чемпионат.com" заявление УЕФА.

"Фенербахче" - "Краснодар" 22 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают турецкий клуб фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу "Фенербахче" со средним коэффициентом 1,8, на ничью - 3,5, на успех "Краснодара" - 5,1.