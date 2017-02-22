СМИ: в причастности к убийству Ким Чон Нама заподозрили дипломата из КНДР

Также выяснилось, что подозреваемая в убийстве брата лидера КНДР знала, что использует смертельно опасный яд.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу полиции Малайзи Халида Абу Бакара, подозреваемая в убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына точно знала, что применяла отравляющее вещество.

"Конечно она знала это", — заявил полицейский.

Он отметил, что на кадрах, снятых камерой видеонаблюдения заметно, каким образом нападавшая держала свои руки, а после случившегося она первым делом направилась в туалет, чтобы их помыть.

"Так что она ужшкммт знала очень хорошо, что это яд, и надо вымыть руки", — подчеркнул Халид Абу Бакар.

Ранее задержанные гражданки Индонезии и Вьетнама, совершившие нападение на Ким Чон Нама, утверждали, что им было сказано участвовать в съемке видеорозыгрыша. Однако Халид Абу Бакар заявил, что их действия были спланированы и там явно "не кино снимали".

"Интерфакс" со ссылкой на малазийскую полицию пишет о том, что к убийству Ким Чен Нама может быть причастен второй секретарь посольства КНДР. Также в организации убийства заподозрили одного из сотрудников северокорейской авиакомпании.

"Мы направили послу КНДР послание с просьбой позволить допросить обоих. Мы надеемся на сотрудничество со стороны корейского посольства, и оно даст нам возможность допросить их в кратчайшие сроки", - цитирует агентство заявление главы Халида Абу Бакра.

Как именно они могли способствовать нападению на Ким Чен Нама, не уточняется.

Как писал ранее TopNews, Ким Чон Нам был убит 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По подозрению в его убийстве были задержаны две женщины, а затем СМИ сообщили о задержании еще одного гражданина Северной Кореи.