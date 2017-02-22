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Курс доллара на сегодня, 22 февраля 2017: эксперты рассказали, что помогает рублю укрепляться

Опубликовано 22.02.17 08:43 Курс доллара на сегодня, 22 февраля 2017: эксперты рассказали, что помогает рублю укрепляться

Курс валют на сегодня, 22 февраля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 22 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 22 февраля 2017 составляет 57,85 руб., курс евро на сегодня - 61,20 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 22 февраля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 56,14 руб. при покупке и 59,26 руб. при продаже банком, курс евро на 22 февраля 2017 составляет 59,08 руб. и 62,58 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам аналитика Росбанка Евгения Кошелева, недавние словесные интервенции российских ужшкммт чиновников оказывают слабое влияние на курс рубля, поскольку вызывают недоверие у рынка.

"В рамках проводимых в настоящее время интервенций Минфина схема предельно прозрачна, а альтернативные вмешательства не просматриваются в текущих параметрах денежно-кредитной политики",— цитирует Кошелева "КоммерсантЪ".

Кроме того, о сохранении свободного курсообразования недавно говорила и глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Если бы была такая потребность, ЦБ просто понизил бы ставку в начале февраля, а вместо этого регулятор дал понять, что шансы на значительное снижение ставки в будущем снизились",— сказал аналитика ВТБ24 Алексей Михеев.

По его словам, в приоритете у Центробанка снижение инфляции, "а значит, он заинтересован в укреплении рубля", считает эксперт.

В сложившихся условиях участники рынка не исключают дальнейшего укрепления рубля.

"Улучшение прогноза по суверенному рейтингу России Moody's до "стабильного", неослабевающий интерес западных игроков к carry trade и устойчивый растущий тренд нефтяного рынка окажут поддержку российской валюте",—  отмечает начальник управления продаж казначейских продуктов Абсолют-банка.

В свою очередь, Михеев уверен, что все сырьевые активы сейчас находятся в цикле роста, хотя одновременно растет и аппетит к риску.

"В этой связи дальнейший рост рубля не должен вызывать удивление, тем более что высокая ключевая ставка способствует притоку капитала в РФ",— добавил эксперт.
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