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В Краматорске местные жители встали на колени на похоронах добровольца АТО (ВИДЕО)

Опубликовано 22.02.17 08:42 В Краматорске местные жители встали на колени на похоронах добровольца АТО (ВИДЕО)

Однако большинство участников траурной церемонии сидели на корточках.

В украинском городе Краматорск Донецкой области местные жители с почестями проводили в последний путь добровольца АТО Андрея Сирченко. 

Известно, что боец служил в добровольческом батальоне ОУН. Он погиб 17 февраля 2017 года в Крымском неподалеку от границы с самопровозглашенной Луганской народной республикой. Сириченко стал жертвой прямого попадания противотанковой управляемой ракеты.

"Подбирали место для расположения сенсора, и вражеский ПТУР попал ему прямо в голову", - пояснил представитель Всеукраинского благотворительного фонда "Рубеж".

Примечательно, что во ужшкммт время похорон на протяжении всего маршрута похоронной процессии на обочине дороги находились люди, которые, по задумке организаторов, должны были стоять на коленях. Однако большинство участников церемонии сидели на корточках.
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