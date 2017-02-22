"Манчестер Сити" - "Монако": обзор матча от 21.02.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

21 февраля 2017 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своём поле одержал волевую победу над «Монако» со счётом 5:3.

"Манчестер Сити" - "Монако": счет 5:3 в пользу "горожан"

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимал у себя на поле французский "Монако". Матч, состоявшийся 21 февраля в Манчестере, закончился волевой победой хозяев со счетом 5:3.

"Манчестер Сити" - "Монако": обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Счет в матче хозяева открыли на 26-й минуте - прострел вдоль ворот замкнул Рахим Стерлинг.

Однако за пять минут до перерыва гости смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Точными ударами на 32-й и 40-й минутах отметились Радамель Фалькао ужшкммт и Килиан Мбаппе.

В начале второго тайма Фалькао мог сделать счёт 3:1, но реализовал пенальти — его удар с 11-метровой отметки отразил Вилли Кабальеро.

Этим незамедлительно воспользовались подопечные Хосепа Гвардьолы. На 58-й минуте гол на свой счет записал Серхио Агуэро.

Всего через три минуты Фалькао реабилитировался за незабитый пенальти и великолепным по исполнению ударом перебросил вышедшего из ворот голкипера "Ман Сити".

И все же хозяева сумели дожать неуступчивых монегасков. Сначала на 71-й минуте Агуэро сделал счёт равным, а спустя шесть минут точный удар Джона Стоунса позволил "горожанам" во второй раз в матче повести в счёте.

Окончательный счет на табло установил на 82-й минуте Лерой Зане. 5:3 - волевая победа "Манчестер Сити".

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Манчестер Сити» состоится 15 марта.

"Манчестер Сити" - "Монако", счет 5:3. ВИДЕО голов