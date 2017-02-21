"Давай, Роулинг!": Джоан Роулинг призвали поселить беженцев в своём особняке

Автор обращения указывает на то, что Роулинг часто выражает солидарность с ближневосточными беженцами и выступает за открытые границы.

Активисты опубликовали на сайте change.org петицию, где автору серии книг о Гарри Поттере предлагают поселить в своём особняке 18 беженцев-мусульман.

По словам автора документа, число предлагаемых соседей соотносится с количеством свободных комнат в доме Роулинг. Он также считает, что Роулинг лицемерит, когда рассуждает в соцсетях о необходимости принятия и интеграции беженцев-мусульман в западных странах. Пришло время, чтобы она подтвердила это на деле.

"Роулинг ни раз ужшкммт выражала в твиттере солидарность с беженцами с Ближнего Востока. Она выступает за открытые границы и много говорила о том, что Европа должна дать приют и блага беженцам из таких регионов, где часто идёт война. <…> В британском особняке у Джоан Роулинг есть 18 свободных комнат, которые легко вместят 18 беженцев, не говоря уже о территории особняка, где можно построить временные убежища для нуждающихся", — говорится в тексте петиции.

В петиции указано, что Роулинг обязана принять 18 беженцев на 8 лет – это четыре женщины и 14 мужчин, т.к. «75% беженцев в Европе – это мужчины». Это же поддержали пользователи в Сети:

"Давай, Роулинг. Пусть твои деньги поспевают за твоими словами! "Я в восторге от этой петиции. Пришло время, когда лицемеры-знаменитости должны либо что-то сделать, либо заткнуться", - пишут комментаторы.

Напомним, что в 2016 году появилась петиция, призывающая актрису Эмму Уотсон, известную по роли Гермионы в саге о Гарри Поттере, прожить неделю в лагере с беженцами в Кале и доказать, что они не опасны.