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NASA объявило об экстренной пресс–конференции

Опубликовано 21.02.17 20:05 NASA объявило об экстренной пресс–конференции

В ходе пресс-конференции будет затронут вопрос поиска внеземной жизни.

NASA 22 февраля собирает пресс-конференцию по поводу открытия, сделанного за пределами Солнечной системы. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

Согласно пресс-релизу, мероприятие будет посвящено важнейшему событию в области изучения космоса, однако подробности тщательно скрываются. Тем не менее известно, что темой выступления станет «открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни».

В мероприятии примут участие астрономы и планетологи со ужшкммт всего мира. В ходе пресс-конференции можно будет задавать вопросы, используя хэштег #AskNasa. По некоторым данным, на пресс-конференции "будет нечто важное".

Трансляция начнется 22 февраля в 21:00 по московскому времени и будет проходить на телеканале NASA TV и на официальном сайте аэрокосмического агентства.
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