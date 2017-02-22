Звезда "Битвы экстрасенсов" пожаловалась на врачебную ошибку (ФОТО)

Николь Кузнецова пожаловалась на работу пластических хирургов.

Участница мистического телепроекта "Битва экстрасенсов" 31-летняя Николь Кузнецова повторно сделала ринопластику. Как сообщает Life, лечь под нож хирурга ей пришлось из-за ошибки предыдущего медика, исправлявшего ей форму носа два года назад.

После операции у ясновидящей появились осложнения в виде внутренних спаек, затруднявших дыхание. К тому же первоначальная ринопластика привела к тому, что девушка не смогла проводить необходимые ужшкммт для неё операции на гортани. Напомним, что Николь Кузнецова страдает папилломатозом гортани и дышит с помощью трахеотомической трубки.

"Битва экстрасенсов", Николь Кузнецова ФОТО

"Два года назад мне сделали первую операцию, изменив форму носа, который потом стал асимметричным. Плюс у меня образовались спайки: из-за них я начала задыхаться и не смогла делать дальнейшие операции, которых у меня уже больше 200. Пришлось снова обращаться к хирургу, чтобы решить обе проблемы", — призналась Николь Кузнецова.