 
TOP 10

1 Украина заблокировала посвященное Чуркину заявление Совбеза ООН

2 Диана Шурыгина в 3 выпуске "Пусть говорят" прокляла студию, пожелав "всем сдохнуть" (ВИДЕО)

3 Расстрел подростком инструктора в столичном тире попал на ВИДЕО

4 Ученые рассказали, какие города России спустя полвека уйдут под воду

5 Ляшко поглумился над смертью Чуркина

6 СМИ вспомнили самые яркие высказывания ушедшего из жизни Виталия Чуркина

7 NASA объявило об экстренной пресс–конференции по поводу внеземной жизни

8 Падение самолета на торговый центр в Мельбурне попало на ВИДЕО

9 Сеть шокировало ВИДЕО, как Анджелина Джоли накормила своих детей пауками

10 Секс-ВИДЕО на мотоцикле во время движения "взорвало" Сеть

Новости наших партнеров

Звезда "Битвы экстрасенсов" пожаловалась на врачебную ошибку (ФОТО)

Опубликовано 21.02.17 17:42 Звезда "Битвы экстрасенсов" пожаловалась на врачебную ошибку (ФОТО)

Николь Кузнецова пожаловалась на работу пластических хирургов.

Участница мистического телепроекта "Битва экстрасенсов" 31-летняя Николь Кузнецова повторно сделала ринопластику. Как сообщает Life, лечь под нож хирурга ей пришлось из-за ошибки предыдущего медика, исправлявшего ей форму носа два года назад.

После операции у ясновидящей появились осложнения в виде внутренних спаек, затруднявших дыхание. К тому же первоначальная ринопластика привела к тому, что девушка не смогла проводить необходимые ужшкммт для неё операции на гортани. Напомним, что Николь Кузнецова страдает папилломатозом гортани и дышит с помощью трахеотомической трубки.

"Битва экстрасенсов", Николь Кузнецова ФОТО

"Два года назад мне сделали первую операцию, изменив форму носа, который потом стал асимметричным. Плюс у меня образовались спайки: из-за них я начала задыхаться и не смогла делать дальнейшие операции, которых у меня уже больше 200. Пришлось снова обращаться к хирургу, чтобы решить обе проблемы", — призналась Николь Кузнецова.
Другие материалы по этой теме

Свами Даши расскажет всю правду о себе и своей победе в спецвыпуске "Битвы экстрасенсов" (ВИДЕО)

«Битва экстрасенсов», 17 сезон: сразу две участницы отказались продолжать борьбу (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга