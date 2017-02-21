Порошенко предложил ЕС ужесточить санкции против РФ
Опубликовано 21.02.17 17:01
Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости ужесточения санкций против России после признания ею паспортов ДНР и ЛНР.
Президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России из-за признания документов провозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
"Президент высказался за ужесточение санкций против России из-за признания ею фейковых документов фейковых республик", - написал он на своей странице в Twitter.
Порошенко ужшкммт назвал решение президента РФ Владимира Путина признать паспорта республик Донбасса "очень тревожным явлением", которое де-факто означает отказ от минских соглашений. "С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от минского процесса", – отметил он.
Как писал Topnews, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".