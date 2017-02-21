Порошенко предложил ЕС ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости ужесточения санкций против России после признания ею паспортов ДНР и ЛНР.

Президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России из-за признания документов провозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент высказался за ужесточение санкций против России из-за признания ею фейковых документов фейковых республик", - написал он на своей странице в Twitter.

Президент висловився за посилення санкцій проти Росії через визнання нею фейкових документів фейкових республік. pic.twitter.com/bJdTut3aOr — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 21 февраля 2017 г.

Порошенко ужшкммт назвал решение президента РФ Владимира Путина признать паспорта республик Донбасса "очень тревожным явлением", которое де-факто означает отказ от минских соглашений. "С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от минского процесса", – отметил он.

Как писал Topnews, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".