Путин поручил Собянину снести все московские хрущевки

На встрече с мэром Москвы Собяниным Путин выступил за снос хрущевок вместо капремонта.

Президент России поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести пятиэтажные жилые дома, так называемые «хрущевки», построенные несколько десятков лет назад, сообщает ИА REGNUM.

«Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением», — сказал президент в ходе встречи со столичным градоначальником.

Сергей Собянин отметил, что за ужшкммт годы действия программы реновации жилого фонда из «хрущевок» в более комфортное жилье были переселены 160 тыс. московских семей. Однако в городе остается большое количество домов примерно тех же серий, что уже снесены.

Спустя 10−20 лет состояние таких зданий станет аварийным, пояснил Собянин, несмотря на усилия по ремонту. В таких домах живет 1,6 млн человек.

«В результате, мы и как аварийные их не можем сносить, и как ветхое не можем ремонтировать, капитально ремонтировать. Получается неурегулированная ниша», — пояснил он и попросил у главы государства содействия в инициировании специального закона.

Сергей Собянин рассказал, что в Москве остается много ветхих пятиэтажек – около 25 миллионов квадратных метров. В них проживает миллион шестьсот тысяч москвичей.

По словам Собянина, власти города столкнулись с проблемой – с жильцов указанных домов собирается плата за капремонт, однако отремонтировать такие дома практически невозможно, передает "Интерфакс".

Мэр столицы также согласился со словами президента о том, что полный снос хрущевок потребует значительных финансовых ресурсов, организационных, административных затрат. Вместе с тем, продолжил он, бюджет Москвы достаточно устойчив, город рассчитался с основными долгами. Кроме того, столица получила хорошие поступления в бюджет от налога на прибыль и подоходного налога.