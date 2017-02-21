Масленица 2017: когда начинается и заканчивается, по дням недели

Масленица в 2017 году: какого числа у православных, как называются дни Масленичной недели - это и многое другое читайте в материале TopNews.

Масленица в 2017 году: с какое по какое число

В России с 20 по 26 февраля 2017 года отмечается один из самых любимых в народе и разгульных праздников - Широкая Масленица. Это событие пришло к нам из языческих времен, однако наши предки называли этот период Сырной неделей или седмицей, когда провожали зиму и встречали весну.

Масленица 2017 по дням недели

Всю масленичную неделю принято веселиться и печь блины. Гулянья ужшкммт начинались в понедельник, который называется Встречай. В первый день Масленицы начинали печь блины, первый из которых обязательно отдавали бедным. Также в понедельник свекры отправляли невестку к родителям, а сами вечером приходили к ним в гости. В этот день сооружали и чучело из соломы, символизировавшее зиму.

Вторник называется Заигрышем. В это день проходят смотрины невест. Также молодые люди веселятся, едят блины, катаются с горки.

Среда - Лакомка - предназначалась для того, чтобы зять пришел к теще в гости на блины.

Четверг - Разгуляй - означал начало гуляний с особенно широким размахом. В это день прекращали все хозяйственные работы и предавались потехам, участвовали в конкурсах и даже кулачных боях. Также не возбраняется колядование, костры и пение песен.

Пятый день Масленицы называется Тещиными вечерками - в пятницу мать жены наведывается к зятю с ответным визитом.

Суббота - Золовкины посиделки. Невесткам полагается угощать и дарить подарок незамужней подруге или сестре мужа.

В воскресенье на Руси традиционно провожают Масленицу и готовятся к Великому Посту. Этот день называется Прощеным воскресеньем. Православные просят друг у друга прощения и сжигают соломенное чучело зимы.

Всю Масленицу не принято предаваться унынию. Нужно как следует нагуляться и навеселиться. Считалось, что с толком проведенная масленичная неделя привлечет на ближайший год богатый урожай и отведет любые неприятности.