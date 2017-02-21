Шойгу предложил Британии поискать "зверя", способного напугать "русского медведя"

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление британского коллеги Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию".

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление британского коллеги Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию": по словам Шойгу, вряд ли "в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю", передает РИА Новости.

"Если продолжать "звериную" тему. Что у них на гербе — лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их ужшкммт зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю", — сказал Шойгу, отвечая на вопросы студентов в МГИМО.

На встрече со студентами Сергей Шойгу также выразил соболезнования в связи со смертью постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина. "Я, действительно, хотел бы выразить искренние соболезнования. Мы были хорошими товарищами и многое сделали", - сказал министр обороны, слова которого приводит "РГ".

Шойгу рассказал, что познакомился с Чуркиным во время событий в Югославии, где нужно было выполнить ряд гуманитарных задач. "Впервые тогда Россия создала систему гуманитарной помощи, и ходили шесть больших конвоев. В этом огромная заслуга Виталия Ивановича", - рассказал министр.

Ранее Фэллон заявил, что Запад не устраивают контакты России с Ливией. По мнению британского министра, таким образом Москва "проверяет Запад на прочность, проверяет альянс". "Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы", — процитировала тогда Daily Mail выдержку из выступления Фэллона на Мюнхенской конференции по безопасности.