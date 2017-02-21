 
TOP 10

1 Украина заблокировала посвященное Чуркину заявление Совбеза ООН

2 Ученые рассказали, какие города России спустя полвека уйдут под воду

3 Ляшко поглумился над смертью Чуркина

4 СМИ вспомнили самые яркие высказывания ушедшего из жизни Виталия Чуркина (ФОТО, ВИДЕО)

5 Падение самолета на торговый центр в Мельбурне попало на ВИДЕО

6 Жертва изнасилования Диана Шурыгина устроила скандал в эфире Первого канала (ВИДЕО)

7 Сеть шокировало ВИДЕО, как Анджелина Джоли накормила своих детей пауками

8 Расстрел водителей маршруток под Уфой попал на ВИДЕО

9 Попытка НЛО совершить посадку в США попала на ВИДЕО

10 Ученые назвали самую опасную болезнь российских мужчин

Новости наших партнеров

Шойгу предложил Британии поискать "зверя", способного напугать "русского медведя"

Опубликовано 21.02.17 15:23 Шойгу предложил Британии поискать "зверя", способного напугать "русского медведя"

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление британского коллеги Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию".

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление британского коллеги Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию": по словам Шойгу, вряд ли "в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю", передает РИА Новости.

"Если продолжать "звериную" тему. Что у них на гербе — лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их ужшкммт зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю", — сказал Шойгу, отвечая на вопросы студентов в МГИМО.

На встрече со студентами Сергей Шойгу также выразил соболезнования в связи со смертью постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина. "Я, действительно, хотел бы выразить искренние соболезнования. Мы были хорошими товарищами и многое сделали", - сказал министр обороны, слова которого приводит "РГ".

Шойгу рассказал, что познакомился с Чуркиным во время событий в Югославии, где нужно было выполнить ряд гуманитарных задач. "Впервые тогда Россия создала систему гуманитарной помощи, и ходили шесть больших конвоев. В этом огромная заслуга Виталия Ивановича", - рассказал министр.

Ранее Фэллон заявил, что Запад не устраивают контакты России с Ливией. По мнению британского министра, таким образом Москва "проверяет Запад на прочность, проверяет альянс". "Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы", — процитировала тогда Daily Mail выдержку из выступления Фэллона на Мюнхенской конференции по безопасности.
Другие материалы по этой теме

Телеведущий Джимми Фэллон надел медицинскую маску на интервью с Хиллари Клинтон

Великобритания заявила, что секретные данные НАТО утекают в Россию

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга