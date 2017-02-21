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Ученые назвали самую опасную болезнь российских мужчин

Опубликовано 21.02.17 13:54 Ученые назвали самую опасную болезнь российских мужчин

Ученые из Минздрава назвали самую опасную болезнь, встречающуюся у российских мужчин.

Самая опасная болезнь для российских мужчин – ожирение. И этот недуг развивается и охватывает все большее количество представителей сильного пола. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения РФ, пишет "Росбалт".

Не так давно этот недуг считался главной болезнью в США. Сейчас процент страдающих ожирением в России непрерывно растет и достиг уже более 18% от всего населения страны. Эта болезнь заняла ужшкммт первое место среди недугов российских мужчин за последние 20 лет.

 «18,4% мужчин (29 млн. человек) страдают ожирением», - сообщила MedikForumзаведующая отделением терапии с группой патологии метаболизма и ожирения ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава Екатерина Трошина.

Она добавила, что такое же количество мужчин в той или иной степени могут быть подвержены гипогонадизму - синдрому, для которого характерны недостаточность функций половых желез и нарушения в производстве половых гормонов.

Ранее внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов заявил о росте ожирения среди россиян, который фиксировался на протяжении ряда лет. По словам эксперта, темпы распространенности ожирения в России на сегодняшний день сравнялись с американскими. Но что особенно тревожит специалистов, среди мужчин в РФ подверженность этой проблеме оказывается наиболее интенсивной. Если несколько лет назад склонность к ожирению чаще проявляли женщины-россиянки, то теперь мужское превосходство в этом вопросе сошло на нет.
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