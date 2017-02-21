Ученые рассказали, какие города России спустя полвека уйдут под воду

Уральские ученые рассказали о регионах России, которые исчезнут во время глобального наводнения.

Учёные из Лаборатории физики климата и окружающей среды Уральского федерального университета ведут работу над созданием модели, прогнозирующей, что будет происходит с климатом арктической части России в ближайшие 50 лет.

Для этого они намерены отслеживать соотношение различных изотопов, характерное для воды из вечной мерзлоты. По этим изотопам можно будет выяснить, какое количество льда перешло в жидкую фазу, и, соответственно, оценить ужшкммт реальную скорость таяния мерзлоты в настоящее время. Согласно исследователям, из-за этого процесса в ходе текущего глобального потепления значительная часть восьми регионов России уйдёт под воду, пишет Лайф.

В настоящее время существующие модели изменения климата часто неточно предсказывают будущие температуры в арктической зоне, то отставая от реального темпа потепления там, то опережая его. Одна из ключевых неясностей, мешающих точным предсказаниям — оценка роли вечной мерзлоты в процессе потепления, скорости её таяния. Чтобы достоверно определить её, учёные из УрФУ намерены отслеживать изотопологи воды.

Эта работа важна для прогнозирования будущего севера нашей страны. Основная часть её территории — вечная мерзлота, тающая из-за глобального потепления. В Арктике за последние полвека температура мерзлоты поднялась с –15 до –5 градусов Цельсия. Ещё "через пять градусов" её таяние из локального станет массовым. Исследователи пессимистично оценивают последствия этого процесса и поэтому хотят точнее предсказать его начало.

По мнению отдельных представителей Уральского федерального университета, в Западной Сибири, например, "на 20 метров всё опустится и зальётся водой. Затопит все города Ямала: Салехард, Новый Уренгой, Лабытнанги. Соответственно, вся нефтегазодобывающая инфраструктура пропадёт, все нефтяные и газопроводы". Часть из них полагает, что "на Среднем Урале высота над уровнем океана в основном около 200 метров — мы останемся на суше. Но при этом будет такой климат, что жизни, такой, какой мы её знаем в настоящее время, не останется совершенно точно".