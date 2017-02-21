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На YouTube попало ВИДЕО расстрела водителей маршруток под Уфой

Опубликовано 21.02.17 12:45 На YouTube попало ВИДЕО расстрела водителей маршруток под Уфой

Опубликованное на Ютуб видео запечатлело конфликт между водителями маршрутных автобусов конкурирующих фирм.

СМИ рассказывали о массовой перестрелке в поселке Акбердино под Уфой. В результате конфликта возле базы отдыха «Ташлы» (Иглинский район) пострадали водители компании-перевозчика «Уфа-лайн». Компания по результатам торгов получила право на перевозку пассажиров по маршруту №163 (Уфа–Охлебинино), пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, несколько вооруженных мужчин, приехавшие к месту стоянки автобусов автоперевозчика, расстреляли из огнестрельного оружия водителей маршруток. Среди нападавших были люди, похожие на неких Алексея Ганеева и Ильдара Иплаева — известного ужшкммт как организатор так называемых «нелегальных» перевозок.

По мнению СМИ, конфликт мог возникнуть в результате передела рынка автоперевозок. Пресс-служба МВД по Башкирии сообщала, что инцидент произошел между водителями автобусов. В ходе конфликта одна из сторон применила травматическое оружие, отметили в ведомстве. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Портал FN24 опубликовал видео расстрела водителей маршруток под Уфой. Как видно на этих кадрах, нападавшие слетелись на место стоянки. Это не такие же водители, среди нападавших - обеспеченные люди на дорогих иномарках. Сквозь мат они начинают нападать на водителей. У кого-то в руках оказывается автомат, еще один герой перестрелки бегает в кадре в пистолетом. Некоторые одеты в медицинские маски.

YouTube ВИДЕО: водителей маршруток расстреляли под Уфой

В попытке спасти ситуацию водитель автомобиля, в котором установлен регистратор, начинает таранить "Инфинити" нападавших. Перестрелка длится не более полминуты.
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