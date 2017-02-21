Украина заблокировала посвященное Чуркину заявление Совбеза ООН

Представитель МИД Мария Захарова объяснила поступок Киева, а постпред Украины при ООН прокомментировал смерть Виталия Чуркина.

Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвящённого Виталию Чуркину, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвящённое Виталию Чуркину. В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отреагировал на недружественный шаг Украины.

«На фоне этой утраты (смерти Виталия Чуркина. — прим.) такое поведение наших украинских коллег... Да бог им ужшкммт судья! Здесь нечего сказать», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что это «не столь это важно на фоне той потери, которую понесла российская дипломатия».

В настоящее время, до конца февраля, председателем Совбеза ООН является Украина. Ранее 21 февраля Совбез ООН принял заявление в связи с кончиной постпреда России при организации. «Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семье постоянного представителя, правительству и народу Российской Федерации», — говорится в документе, утвержденном вечером 20 февраля.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко прокомментировал смерть постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

«Знал Чуркина много лет, хотя и не близко. Каждый посол выражает позицию своего государства. Так, к инструкции из своей столицы можно добавить определённый личный нарратив. Но я бы не преувеличивал его личную роль. Вернее, думать, что его личная роль в этой должности была чем-то отличным от позиции России, которую он представлял, (было бы неправильно)», — цитирует Ельченко RT со ссылкой на «Громадское радио».

По его словам, «попытки наладить нормальный контакт были».

Ранее, как писал Topnews, Ляшко поглумился над смертью Чуркина. Украинский радикал опубликовал в соцсетях циничный комментарий по случаю кончины российского постпреда в ООН.

"На смерть Чуркина: гореть в аду всем, кто против Украины", — сказано в записи украинского политика.