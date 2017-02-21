СМИ вспомнили самые яркие высказывания ушедшего из жизни Виталия Чуркина (ФОТО, ВИДЕО)

Представители западных изданий в ООН рассказали о своем отношении к постпреду России при ООН Виталию Чуркину.

Как писал TopNews, накануне в Нью-Йорке скоропостижно скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин. На фоне этого трагического события журналисты западных СМИ в ООН поделились с РИА Новости своим отношением к покойному дипломату.

Представители прессы запомнили российского постпреда как остроумного, требовательного, но открытого собеседника.

"Виртуоз дипломатии, посол Чуркин был очень находчив, мог быстро парировать брошенные в его адрес едкие комментарии, когда он применял право вето по Сирии. Он также ужшкммт имел теплые отношения с оппонентами, за исключением Украины. Соглашались с ним, или нет, его мнение все равно хотели узнать. Его будет очень не хватать", - сказала автор газеты Huffington post Эвелин Леопольд.

"Было очевидно, что даже оппоненты России в зале Совета Безопасности ООН имели величайшее уважение к интеллекту, способностям и знаниям всех процедур ООН, которые демонстрировал посол Чуркин. В прошлом году он сильнее всех раскритиковал меня за вопрос по политике (России) в Сирии. На следующий день он был (ко мне) так же дружелюбен, как и всегда. Кажется, он никогда не воспринимал все эти вещи в личном плане", - вспоминает старший корреспондент в ООН английского вещания телеканала "Аль-Джазира" Джеймс Бейс.

"Посол Чуркин — проницательный, остроумный и темпераментный. Он никогда не избегал корреспондентов после встреч Совета Безопасности ООН. … Он мог жестко ответить, если ему не нравился вопрос", - crfpfk Луис Шарбонно, до 2016 года глава бюро агентства Рейтер в ООН.

Виталий Чуркин являлся постпредом России при ООН с 2006 года. Многие вспоминают его как невероятно харизматичного человека, в котором "пропал актер". Однако, как выяснили журналисты Life, будущий дипломат все-таки попробовал себя в кино, снявшись в 11 лет в фильме о Ленине "Синяя тетрадь" Льва Кулиджанова. Там маленький Виталик сыграл сына хозяина шалаша в Разливе. Еще через год он появился в картине о врачах скорой помощи "Ноль три", где сыграл Эди, сына Ольги. А ещё через год в еще одном фильме о Ленине — "Сердце матери" Марка Донского.

В 1965 году Виталий Чуркин всеньез начал углубленно изучать английский язык и ушел из кино.

"Он был отличником, комсоргом школы. Чемпионом Москвы среди юниоров по норвежским конькам. Играл в школьном театре. И при этом, повторю, был отлич­ником", — рассказывала классный руководитель Виталия Зоя Матюшина.

После школы Чуркин с первого раза сдал экзамены в МГИМО в 1969 году и поступил на самый престижный факультет международных отношений.

В институте он выучил французский и монгольский языки, и окончил с отличием аспирантуру МГИМО. Затем он устроился на должность референта-переводчика в МИДе. После чего отправился третьим секретарём советского посольства в Штатах. Потом — в должности второго секретаря там же. Потом — первого. И когда в сентябре 1983-го советский истребитель сбил пассажирский лайнер Южной Кореи, именно Чуркин стал тем единственным представителем посольства, кто смог выйти к прессе и отвечать на очень тяжёлые вопросы.

Затем Виталий Чуркин перешёл на должность пресс-секретаря министра иностранных дел СССР, затем был начальником Управления информации МИД СССР, потом РФ, заместителем министра иностранных дел РФ. С 1994 по 2003 год работал послом сначала в Бельгии, затем в Канаде. В апреле 2006 года стал постоянным представителем России при ООН.

Высказвания Виталия Чуркина в ООН

Многие помнят стычку между постоянным представителем США в ООН Самантой Пауэр и Чуркиным в 2014 году, когда на фразу российского постпреда о легитимности референдума в Крыму, Пауэр заявила: "У Чуркина более богатое воображение, чем у Толстого и Чехова, вор может украсть, но это не даёт ему права собственности на краденое".

"Госпожа Пауэр начала с упоминания о Толстом и Чехове, а закончила, опустившись до уровня бульварной прессы. Мы категорически не приемлем оскорбительных высказываний в адрес своей страны. Если делегация США рассчитывает на наше сотрудничество в Совбезе, то госпоже Пауэр следует твёрдо это усвоить", - услышала она в ответ.

Отвечая на вопрос Пауэр о том, какое послание необходимо отправить России, чтобы она услышала США, Чуркин резко ответил коллеге, предложив ей направить послание в Вашингтон с просьбой умерить свои геополитические амбиции.

"Тогда не только соседи России, но и многие другие страны по всему миру вздохнут с облегчением", — сказал он.

Перед голосованием за проект резолюции по Сирии министр иностранных дел Катара заявил постпреду РФ: "Я предупреждаю Россию, что, если она не воздержится от вето и не примет решения ООН, она потеряет все арабские страны".

"Если вы будете разговаривать со мной таким образом, то уже сегодня не будет больше такого понятия, как Катар", — ответил ему Чуркин.

Следующее выражение, по мнению журналистов, можно заносить в учебники для дипломатов:

"Если бы нам нужна была проповедь, мы пошли бы в церковь. Если бы мы хотели слышать стихи, мы пошли бы в театр. От ооновцев, особенно руководителей секретариата ООН, когда они приглашаются на заседания Совета Безопасности, ждёшь объективного анализа происходящего. У вас это явно не получилось", — ответил Виталий Чуркин заместителю генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивену О'Брайену после обвинений России в том, что её войска наносят удары по мирному населению Сирии.