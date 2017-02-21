СМИ: правительство намерено ограничить россиян в оплате наличными

Минэкономразвития (МЭР) и Минфин ищут способы борьбы с теневой экономикой и обсуждают планы по ограничению оплаты наличными, узнали СМИ.

Минэкономразвития и Минфин обсуждают методы борьбы с теневой экономикой; в частности речь идет о возможном запрете зарплат наличными, ограничении оплаты наличными крупных покупок и введении муниципального налога с дифференциацией по типу платежа, сообщают "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов, участвующих в дискуссии. Утвержденных решений пока нет и на уровень правительства обсуждение еще не выносилось.

Одна ужшкммт из обсуждаемых идей - ограничение на продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но единого мнения о цене отсечения у чиновников нет.

Идея муниципального платежа может быть реализована не через введение налога на наличные, а через пониженную ставку НДС для платежей по карте, отмечает эксперт, участвующий в обсуждении. Есть примеры, продолжает он: налог на операции с наличными действует в Индии и Азербайджане, но только не при продажах, а при снятии денег со счета физическими лицами.

Некоторые из этих идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018–2024 гг., знает один из чиновников, обсуждается блок мер по обелению экономики. В Минфине отказались от комментариев. В Минэкономразвития по существу не ответили на запрос.